Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Tecnológico e com condições especiais Boreal é símbolo de nova estratégia da Renaut

Jhonatan Xavier

Tecnológico e com condições especiais Boreal é símbolo de nova estratégia da Renaut

O “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (19) recebeu Larissa Quadro, gerente, e Gilberto Melgarejo, supervisor de pós-vendas, da Guará Renault, para falar no novo SUV da marca, o Boreal.

Segundo eles, o lançamento tem sido um sucesso, com resultado muito positivo e com ótimo feedback dos clientes, que já pegaram o carro. O Boreal foi eleito o carro do ano e possui condições especiais de pagamento.

Com design imponente e tecnologia embarcada ele chega com test-drive liberado. O modelo é o primeiro do país com Google Automotive Services integrado, reforçando a aposta em conectividade. O Boreal chega ao mercado como símbolo dessa estratégia da Renault. Ele traz até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista, interface Google nativa, som Harman Kardon e conectividade completa pelo aplicativo My Renault. O modelo já acumula prêmios e foi eleito Carro do Ano 2026 pela Autoesporte, a premiação mais tradicional da indústria automotiva brasileira, realizada desde 1966.

Fabricado no Complexo Ayrton Senna, o SUV será exportado para outros 17 países e reforça o papel do Brasil na engenharia global da Renault. Seu motor turbo TCe 1.3 flex com câmbio EDC de dupla embreagem úmida entrega desempenho constante com baixo consumo, garantindo nota A em eficiência energética.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Material foi apreendido na ação / Foto: DOF/Divulgação

CONTRABANDO

Mais de R$ 1 milhão em mercadorias ilegais são apreendidas nos distritos de Vila Vargas e Cruzaltina

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quinta-feira (18), nos distritos de Vila Vargas, em Dourados, e Cruzaltina, em Douradina, 13.350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam armazenados em dois entrepostos utilizados por criminosos. Além dos cigarros, foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celular, eletrônicos, roupas e produtos de […]