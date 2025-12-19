Tecnológico e com condições especiais Boreal é símbolo de nova estratégia da Renaut

O “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (19) recebeu Larissa Quadro, gerente, e Gilberto Melgarejo, supervisor de pós-vendas, da Guará Renault, para falar no novo SUV da marca, o Boreal.

Segundo eles, o lançamento tem sido um sucesso, com resultado muito positivo e com ótimo feedback dos clientes, que já pegaram o carro. O Boreal foi eleito o carro do ano e possui condições especiais de pagamento.

Com design imponente e tecnologia embarcada ele chega com test-drive liberado. O modelo é o primeiro do país com Google Automotive Services integrado, reforçando a aposta em conectividade. O Boreal chega ao mercado como símbolo dessa estratégia da Renault. Ele traz até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista, interface Google nativa, som Harman Kardon e conectividade completa pelo aplicativo My Renault. O modelo já acumula prêmios e foi eleito Carro do Ano 2026 pela Autoesporte, a premiação mais tradicional da indústria automotiva brasileira, realizada desde 1966.

Fabricado no Complexo Ayrton Senna, o SUV será exportado para outros 17 países e reforça o papel do Brasil na engenharia global da Renault. Seu motor turbo TCe 1.3 flex com câmbio EDC de dupla embreagem úmida entrega desempenho constante com baixo consumo, garantindo nota A em eficiência energética.

Confira a entrevista na íntegra: