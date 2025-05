Temperatura chega à 3°C e Dourados tem novo alerta de geada

ENTREVISTA

Sorveteria do Alemão inaugura unidade em Dourados neste sábado

O quadro “Vitrine de Negócios” desta sexta-feira (30), no Programa Microfone Aberto, recebeu Yasmin Dapieve e Ana Carolina Wegner, proprietárias da Sorveteria do Alemão, que inaugura em Dourados neste sábado, 31, a partir das 10h30, à rua Eulália Pires, 1440, no Jardim Clímax. Com experiência de mais de 15 anos no ramo de sorvetes e […]