Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

PRAZO

Termina hoje as inscrições do processo seletivo para professores das escolas indígenas

Jhonatan Xavier

Inscrições on-line seguem até esta quarta-feira (17) / Foto: Arquivo/Malu Pessota/MEC/Reprodução
Inscrições on-line seguem até esta quarta-feira (17) / Foto: Arquivo/Malu Pessota/MEC/Reprodução

Termina nesta quarta-feira (17), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Indígena de formação de cadastro reserva para contratação temporária de professores, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A oportunidade é para professores habilitados para atuação nas unidades escolares indígenas da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2026.

Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura, a seleção é realizada em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Complementar nº 118/2007 e a Lei Orgânica do Município, e tem como objetivo garantir a continuidade do atendimento educacional nas escolas indígenas, respeitando as especificidades culturais, linguísticas e pedagógicas das comunidades.

O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter classificatório, sem cobrança de taxa de inscrição. As inscrições encerram nesta quarta-feira (17) e devem ser feitas exclusivamente de forma online pelo site www.selecao.semed.dourados.ms.gov.br.

Os candidatos deverão optar por apenas uma função, conforme sua habilitação, para atuação na Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Língua Indígena, Arte, Educação Física ou nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências da Natureza. A preferência será dada a professores indígenas, residentes na Reserva Indígena ou no município de Dourados, conforme critérios estabelecidos em edital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos