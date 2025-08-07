Testemunha de crime registra boletim contra filho de acusado de matar produtor rural em Itahum

O funcionário da Fazenda em Itahum, onde ocorreu o assassinato de Volnei Kommers Beutinger, registrou um boletim de ocorrência de coação e violação de domicílio na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) em Dourados.

De acordo com o boletim, ele compareceu a delegacia para relatar que é residente na Fazenda São Martinho, no distrito de Ithaum e que na última segunda-feira (4), o filho do acusado de matar o produtor rural Volnei, Thiago Alencar de Lima Lange, abriu a porteira e foi até o barracão do lado da sede da fazenda.

Segundo o caseiro, o rapaz entrou sem autorização e estava procurando conversar com ele, que é testemunha presencial do homicídio e que antes, eles nunca tiveram qualquer contato próximo ou conversa.

Ainda de acordo com o boletim, a mãe do funcionário ficou muito assustada com a entrada da camionete e do rapaz, com receio de que algo acontecesse.

Apesar do boletim, o caseiro da Fazenda São Martinho, que foi testemunha presencial do assassinato de Volnei Kommers Beutinger, seu patrão, ocorrido no dia 10 de julho, optou por não representar criminalmente contra o autor, Thiago.

Entenda o caso

O filho do suspeito de ser o autor do homicídio do proprietário rural Volnei Kommers Beutinger, 52 anos, se apresentou à polícia horas após o crime. O caso aconteceu no dia 10 de julho, em uma propriedade rural em Itahum, distrito de Dourados, após discussão por conta da entrada de gado na fazenda do suspeito, identificado como Paulo.

Thiago de 37 anos, filho do suspeito, se apresentou à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.

Segundo as informações da polícia, o atirador e Volnei eram vizinhos de fazenda e há tempos discutiam por questões envolvendo as duas propriedades. No dia do homicídio, o gado da vítima escapou e adentrou o espaço vizinho, causando novo desentendimento entre o filho do acusado e Volnei, que chegaram a entrar em luta, momento que o pai interviu na briga e atirou contra a vítima.

Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG), localizaram e apreenderam na casa do suspeito a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38.