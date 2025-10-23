TJMS abre concurso com 360 vagas e salário inicial de R$ 7,9 mil

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou edital de concurso, nesta quinta-feira (23), com 360 vagas para cadastro reserva. As oportunidades são para analista judiciário e enfermeiro, com salário inicial de R$ 7.960,97, além de benefícios. São 350 vagas são para analista judiciário e 10 para técnico de nível superior – enfermeiro.

Além do salário, os aprovados terão acesso a auxílio alimentação de R$ 2.200 e auxílio transporte de R$ 500.

O edital completo e o conteúdo programático da prova podem ser acessados aqui https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms25

Cronograma do concurso:

De 29 de outubro a 27 de novembro – período de inscrições

11 de dezembro – divulgação da lista preliminar de inscritos

30 de dezembro – lista definitiva de inscrições

19 de janeiro de 2026 – divulgação dos locais de prova

25 de janeiro de 2026 – aplicação da prova objetiva