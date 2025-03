TJMS abre inscrições para curso obrigatório de preparação à adoção

Estão abertas as inscrições para o curso “Preparação à Adoção – Nasce uma Família”, que ocorrerá entre os dias 1º de abril a 31 de maio. Os interessados podem se inscrever entre os dias 17 e 28 de março por meio da secretaria virtual da Escola Judicial (Ejud-MS).

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou foram disponibilizadas 360 vagas, distribuídas em 9 turmas, e o curso será realizado na modalidade de Educação a Distância (EaD) com carga horária de 40 horas aula combinando atividades síncronas, via Microsoft Teams, e assíncronas.

A formação é voltada para candidatos à adoção domiciliados em Mato Grosso do Sul e se apresenta como uma iniciativa essencial para garantir que os futuros adotantes compreendam os aspectos emocionais, jurídicos e sociais envolvidos no processo de adoção.

O objetivo do curso é proporcionar uma experiência mais segura e estável para todos os envolvidos, preparando os participantes para lidar com desafios como a adaptação, a construção do vínculo e o respeito à história de vida da criança ou adolescente.

O curso “Nasce uma Família” é uma iniciativa do TJMS, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, sob responsabilidade da desembargadora Elizabete Anache, e da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem como diretor-geral o desembargador Marco André Nogueira Hanson. Os formadores incluem magistrados, psicólogos e assistentes sociais, todos do quadro do Poder Judiciário sul-mato-grossense.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a necessidade de preparação prévia dos adotantes, ressaltando a importância de capacitá-los de forma a fazer com que compreendam que a adoção vai além de um ato jurídico, exigindo acolhimento, escuta sensível e expectativas realistas por parte da nova família.

Mais informações, entre em contato com a Ejud-MS pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 67 3314-1771.