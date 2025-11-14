TJMS confirma condenação por racismo contra nordestinos em ação movida pelo MPMS em Dourados

Pela primeira vez no âmbito estadual, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) proferiu uma decisão histórica ao reconhecer o crime de racismo praticado contra nordestinos, configurando preconceito por procedência nacional. Segundo o MPMS, a decisão, sob relatoria do desembargador Fernando Paes de Campos, foi unânime na Terceira Câmara Criminal e manteve integralmente a condenação de primeiro grau de um homem que publicou mensagens ofensivas dirigidas a pessoas naturais da região Nordeste.

Esse resultado foi obtido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Dourados, em ação penal ajuizada pelo Promotor de Justiça João Linhares Júnior, com atuação do Procurador de Justiça Francisco Neves Júnior.

Entenda o caso

A situação levada ao Judiciário ocorreu em outubro de 2022, em meio às eleições presidenciais, quando o réu publicou, em seu perfil nas redes sociais, mensagens ofensivas e discriminatórias contra a população nordestina, incitando o preconceito em razão da origem regional.

Entre as frases, estavam: “O Nordeste merece voltar a carregar água em baldes mesmo” e “Você ainda vai comer muita farinha com água pra não morrer de fome”. O réu associou, de forma negativa, aos nordestinos o resultado da disputa eleitoral.

A 1ª Vara Criminal de Dourados condenou o acusado a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de dez dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.