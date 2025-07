Torneio de Integração Cooperativista acontece no final de semana

O Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (4/7) recebeu o coordenador de promoção social do sistema OCB/MS, Renato Marcelino, que falou sobre a Semana do Cooperativismo 2025, que neste sábado (5) e domingo (6), realiza em Dourados será uma das celebrações mais marcantes do cooperativismo sul-mato-grossense: O Ticoop (Torneio de Integração Cooperativista).

O evento, já consolidado no calendário do setor e reunirá mais de dois mil participantes entre dirigentes, colaboradores, familiares e parceiros. Desses, cerca de 1.200 são atletas de 17 cooperativas.

A programação inclui atividades esportivas, culturais e de lazer, promovendo integração, bem-estar e o verdadeiro espírito cooperativista. O Ticoop 2025 será realizado no Clube Indaiá, e para completar a celebração, no sábado à noite (5), será comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, com o evento Coops Day para convidados.

