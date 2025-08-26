Laje desaba e deixa trabalhadores feridos em Dourados

Um acidente de trabalho foi registrado na manhã desta terça-feira (26) em um imóvel comercial na área central de Dourados, onde uma laje desabou sobre dois trabalhadores.

Conforme as informações dos Bombeiros, eles trabalhavam nas obras do prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida Marcelino Pires, quando a laje desabou. Um deles sofreu fratura em uma das pernas e o outro teve vários ferimentos pelo corpo.