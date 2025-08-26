Veículos de Comunicação
Laje desaba e deixa trabalhadores feridos em Dourados

Jhonatan Xavier

Laje cedeu e desabou sobre os dois trabalhadores / Foto: Léo Junior/Rádio Massa FM
Um acidente de trabalho foi registrado na manhã desta terça-feira (26) em um imóvel comercial na área central de Dourados, onde uma laje desabou sobre dois trabalhadores.

Conforme as informações dos Bombeiros, eles trabalhavam nas obras do prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida Marcelino Pires, quando a laje desabou. Um deles sofreu fratura em uma das pernas e o outro teve vários ferimentos pelo corpo.

Eles foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital da Vida. Apesar da gravida, estão fora de risco.

