Trabalhadores são encontrados mortos após acidente na MS-145

Dois trabalhadores, identificados como Reginaldo e Natal, foram encontrados mortos, após um acidente na MS-145, na região de Deodápolis, a 78 quilômetros de Dourados, nesta quinta-feira (17).

As vítimas seriam funcionárias de uma usina localizada em Rio Brilhante e desapareceram no momento em que retornavam do trabalho para a casa. Um deles residia em Deodápolis, enquanto outro morava no distrito de Lagoa Bonita.

Com o apoio de um funcionário da usina, conseguiu-se localizar o veículo que havia despencado em uma ribanceira, na baixada da 13ª linha, região conhecida como “Confinamento do Paulo”, na rodovia MS-145.

A Polícia Civil foi acionada para o local. Os trabalhadores foram encontrados mortos no mesmo local da queda do veículo.

A suspeita é de que o motorista do veículo tenha perdido o controle da direção e caído na ribanceira. No entanto, as circunstâncias do acidente serão investigadas pela polícia.

*Com informações do site Deodápolis News.