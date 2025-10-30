Trajeto 2 relembra sucessos e apresenta nova música de trabalho

Com 20 anos de história, a banda douradense Trajeto 2, participou do programa Manhã da Massa desta quinta-feira (30). Além de relembrar sucessos que marcaram gerações em Dourados, como “Nada vai mudar” e “Como tudo pode ser”, eles aproveitaram para apresentar nova música de trabalho, intitulada “Motivos pra recomeçar”.

No sábado (1º/11), eles realizam a gravação do Clipe da nova música no Vibes Bar. Para participar da gravação, basta entrar em contato com a banda através do perfil no Instagram, @trajeto2oficial.

Confira a entrevista na íntegra: