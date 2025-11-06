Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Eleição Previd

Três candidatos vão disputar presidência do PreviD em Dourados

Kátia Kuratone

O PreviD é o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, responsável por garantir aos servidores efetivos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, conforme previsto na Constituição Federal. (Foto: A. Frota)
O PreviD é o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, responsável por garantir aos servidores efetivos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, conforme previsto na Constituição Federal. (Foto: A. Frota)

Os nomes dos três servidores que vão disputar o cargo de diretor-presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dourados (PreviD) foram oficialmente homologados pela Comissão Eleitoral e publicados nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial do Município.

A lista tríplice foi encaminhada à comissão pelo prefeito Marçal Filho contendo os nomes dos servidores Theodoro Huber da Silva, Jurandi Pereira da Silva Júnior e Elizangela Tiago da Maia. Os três foram considerados habilitados no processo eleitoral após análise do colegiado na tarde de quarta-feira (5).

O prazo para que servidores e entidades representativas apresentem eventuais impugnações aos nomes homologados começa a contar amanhã e termina no dia 10 de novembro.

Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, José dos Santos da Silva, os candidatos foram considerados aptos após análise documental rigorosa, com base na Lei Complementar nº 108/2006 e no edital do processo eleitoral. “Reforçamos o compromisso com um processo eleitoral democrático, técnico, modelar e em conformidade com os princípios da administração pública”, afirmou dos Santos.

Programação da eleição

Os três candidatos aptos poderão começar a campanha eleitoral a partir do dia 11 novembro e deverão encerra-la, obrigatoriamente, no dia 11 de dezembro.

A eleição será realizada no dia 12 de dezembro deste ano, das 8h às 17h, no Auditório do Centro Administrativo Municipal, na Rua Coronel Ponciano.

O resultado final será publicado no Diário Oficial do dia 15 de dezembro, e o novo diretor-presidente tomará posse em 1º de janeiro de 2026.

Proibido

Fica proibida, durante a campanha eleitoral, a utilização de bens e recursos públicos, bem como a veiculação de propaganda paga, uso de camisetas, bonés, outdoors, carros de som ou apoio político-partidário. Também é vedada a divulgação de informações falsas ou difamatórias, sujeita à responsabilização civil, criminal e eleitoral.

“Estamos ultimando os detalhes para o início da publicidade institucional da campanha, além da finalização da listagem dos servidores aptos a votar, da logística de locais e seções de votação e da definição dos recursos humanos que atuarão no dia do pleito”, completou.

Todos os atos do processo eleitoral serão acompanhados pela Controladoria-Geral e pela Procuradoria-Geral do Município, garantindo o cumprimento das recomendações do Ministério Público e das legislações vigentes.

Nova Eleição

A nova eleição do PreviD foi uma recomendação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 16ª Promotoria de Justiça de Dourados, que expediu a orientação de anulação do processo eleitoral, realizado em abril de 2025, para o cargo de Diretor-Presidente do PreviD, diante do descumprimento do rito legal, previsto na Lei Complementar Municipal nº 108/2006.

Segundo o Promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant’Anna Pinheiro, a eleição foi conduzida com apenas um candidato inscrito, o que violou a exigência legal de formação de lista tríplice — instrumento que assegura pluralidade e representatividade na escolha do dirigente máximo do órgão previdenciário. Essa previsão, constante do artigo 35, §1º, da referida lei, determina que o Prefeito deve escolher o presidente entre três nomes indicados, garantindo transparência e competitividade ao processo.

O PreviD é o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, responsável por garantir aos servidores efetivos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, conforme previsto na Constituição Federal.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos