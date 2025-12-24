Veículos de Comunicação
Início Dourados

ACIDENTE

Três ficam feridos em colisão após ultrapassagem proibida

Jhonatan Xavier

Os dois carros foram parar no barranco às margens da rodovia / Foto: Nova News/Reprodução
Três pessoas ficaram feridas em um acidente causado após ultrapassagem proibida na noite desta terça-feira (23), na Rodovia MS-276, no trecho entre os municípios de Batayporã e Nova Andradina.

Segundo as informações policiais e do Nova News, um dos carros realizou a ultrapassagem em local proibido, resultando em colisão frontal. Com a força do impacto, os dois veículos foram arremessados para um barranco às margens da rodovia.

Um dos veículos envolvidos, um Honda Fit, saiu de Dourados com destino a Rosana (SP), e tinha cinco ocupantes, todos da mesma família. Já no outro veículo, um Ford Ka, estavam um homem e uma mulher.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e uma ambulância da prefeitura de Batayporã socorreram as vítimas. Os sete ocupantes, entre eles uma criança, foram encaminhados ao hospital.

