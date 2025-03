Três são presos durante operação "Oficina Fechada" em Dourados

A operação “Oficina Fechada” prendeu três homens nesta terça-feira (11), dois em Dourados e um em Campo Grande. A ação é um desdobramento de uma investigação iniciada no final do ano passado, após a apreensão de cinco toneladas de drogas em uma funilaria de Dourados. Na época, ninguém foi preso, mas a polícia identificou o local como um ponto de armazenamento de veículos carregados com entorpecentes.

Com o avanço das investigações, a Justiça expediu mandados de prisão contra o dono da funilaria e um homem que morava em Dourados, mas se mudou para Campo Grande. Segundo a polícia, esse suspeito era responsável por organizar a logística da distribuição das drogas na cidade e para outros estados.

De acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Erasmo Cubas, informou em coletiva de imprensa, o esquema envolvia o transporte de grandes quantidades de drogas vindas da fronteira, que depois eram distribuídas em remessas menores para estados como São Paulo e Santa Catarina. As prisões foram resultado do monitoramento das atividades desses suspeitos ao longo dos últimos meses.

A polícia também cumpriu mandados de busca nas casas de dois empresários do setor de locação e venda de veículos. Há suspeitas de que eles tinham envolvimento ou conhecimento do esquema, pois mantinham contato frequente com o suspeito preso em Campo Grande. Durante as buscas, foram encontradas munições na residência de um dos empresários, o que resultou em sua prisão em flagrante.

O delegado Cubas informou que não há mais mandados pendentes no momento, mas destacou que as prisões podem levar a novos desdobramentos na investigação. A polícia segue apurando se há outros envolvidos no esquema criminoso.