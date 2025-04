Tropa de Choque desocupa área invadida pelo MST no distrito de Panambi

Comemoração

Festa do Pé de Soja Solteiro celebra aniversário de Laguna Carapã

A 25ª Festa do Pé de Soja Solteiro, em Laguna Carapã começa nesta sexta-feira (25). O evento que celebra o aniversário de emancipação do município segue até domingo, com shows musicais, área expositora, parque infantil, praça de alimentação e o grande concurso que irá premiar o pé de soja com o maior número de vagens […]