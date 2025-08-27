Turismo impulsiona economia local e movimenta diversas áreas

O “Vitrine de Negócios” desta quarta-feira (27) aborda o mercado do turismo em nossa região e para falar sobre o tema recebemos a coordenadora do curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, Professora Doutora, Maria Cristiane Lunas.

O turismo brasileiro registrou faturamento de R$ 55,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, superando o recorde histórico de 2014, quando o setor havia movimentado R$ 52,5 bilhões. Os dados são da Fecomercio SP, com base em informações do IBGE. Em meio a esse cenário positivo, Mato Grosso do Sul se destacou com um crescimento de 11,7% no faturamento turístico em março, um dos maiores percentuais entre os estados brasileiros.

Maria Cristiane ressalta os pilares do turismo e a cadeia produtivo do turismo, que engloba as áreas de hotelaria, alimentação, agências, entretenimento e transporte. Ela também destaca o turismo em Dourados.