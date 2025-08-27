Turismo impulsiona economia local e movimenta diversas áreas

O “Vitrine de Negócios” desta quarta-feira (27) aborda o mercado do turismo em nossa região e para falar sobre o tema recebemos a coordenadora do curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, Professora Doutora, Maria Cristiane Lunas.
O turismo brasileiro registrou faturamento de R$ 55,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, superando o recorde histórico de 2014, quando o setor havia movimentado R$ 52,5 bilhões. Os dados são da Fecomercio SP, com base em informações do IBGE. Em meio a esse cenário positivo, Mato Grosso do Sul se destacou com um crescimento de 11,7% no faturamento turístico em março, um dos maiores percentuais entre os estados brasileiros.
Maria Cristiane ressalta os pilares do turismo e a cadeia produtivo do turismo, que engloba as áreas de hotelaria, alimentação, agências, entretenimento e transporte. Ela também destaca o turismo em Dourados.
“Dourados é um grande polo de negócios e eventos. A gente olha para a cidade e não imagina que aqui tenha muito turismo porque não temos aquele turista de férias, passeando. Mas temos uma rede hoteleira muito forte que recebe pessoas que viajam para participar de negócios e eventos, também os eventos sociais na cidade são muito fortes e atraem muitas pessoas que precisam se hospedar, se alimentar, transitar. Então isso movimenta diversas áreas”, explica.
Outro ponto é a área da saúde. A macrorregião de saúde de Dourados atende 34 municípios que, mesmo por uma necessidade, acabam movimentando o turismo local.
Confira a entrevista na integra.