Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Turismo impulsiona economia local e movimenta diversas áreas

Jhonatan Xavier

Profa. Dra. Maria Cristiane Lunas é coordenadora do curso de Turismo da UEMS em Dourados / Foto: Rádio Massa FM Dourados
Profa. Dra. Maria Cristiane Lunas é coordenadora do curso de Turismo da UEMS em Dourados / Foto: Rádio Massa FM Dourados

O “Vitrine de Negócios” desta quarta-feira (27) aborda o mercado do turismo em nossa região e para falar sobre o tema recebemos a coordenadora do curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, Professora Doutora, Maria Cristiane Lunas.

O turismo brasileiro registrou faturamento de R$ 55,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, superando o recorde histórico de 2014, quando o setor havia movimentado R$ 52,5 bilhões. Os dados são da Fecomercio SP, com base em informações do IBGE. Em meio a esse cenário positivo, Mato Grosso do Sul se destacou com um crescimento de 11,7% no faturamento turístico em março, um dos maiores percentuais entre os estados brasileiros.

Maria Cristiane ressalta os pilares do turismo e a cadeia produtivo do turismo, que engloba as áreas de hotelaria, alimentação, agências, entretenimento e transporte. Ela também destaca o turismo em Dourados.

Notícias Relacionadas

“Dourados é um grande polo de negócios e eventos. A gente olha para a cidade e não imagina que aqui tenha muito turismo porque não temos aquele turista de férias, passeando. Mas temos uma rede hoteleira muito forte que recebe pessoas que viajam para participar de negócios e eventos, também os eventos sociais na cidade são muito fortes e atraem muitas pessoas que precisam se hospedar, se alimentar, transitar. Então isso movimenta diversas áreas”, explica.

Outro ponto é a área da saúde. A macrorregião de saúde de Dourados atende 34 municípios que, mesmo por uma necessidade, acabam movimentando o turismo local.

Confira a entrevista na integra.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos