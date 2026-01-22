UBS Parque do Lago II abre neste sábado para atualização de vacinas e oferta de métodos contraceptivos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Lago II abrirá para atendimento ao público, neste sábado (24), das 8h às 11h, com foco especialmente na aplicação de vacinas e na oferta de métodos contraceptivos. A ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sems) visa fortalecimento de prevenção em saúde pública e do planejamento familiar.

Segundo a direção da UBS, a vacinação atenderá toda a população. É uma oportunidade para crianças, adolescentes ou idosos que necessitam atualizar as doses. Durante o período, a sala de vacinação estará aberta para toda a população, contemplando crianças, adolescentes, adultos e idosos que precisam atualizar a caderneta vacinal. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e garantir maior proteção contra doenças preveníveis.

Também haverá atendimento odontológico, mediante agendamento prévio, ampliando o acesso aos cuidados básicos de saúde para a comunidade local. A oportunidade, segundo a Sems, é para as pessoas que não tem tempo de se deslocar até à unidade de saúde entre segunda e sexta-feira.

Métodos contraceptivos

Outros serviços estarão disponíveis exclusivamente para pacientes já cadastrados e atendidos pela UBS do Parque do Lago II. Entre eles, a inserção de Implanon para pacientes previamente agendadas, além do agendamento de consultas para mulheres interessadas no método.

O contraceptivo Implanon é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O novo método é considerado vantajoso em relação aos já existentes por sua longa duração — age no organismo por até três anos — e alta eficácia. A medida busca prevenir gestações não planejadas. Esse implante é muito mais eficaz que outros métodos para prevenir a gravidez não planejada.

O implante subdérmico atua no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após esse tempo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção.

A unidade também realizará encaminhamentos para homens interessados em passar pelo procedimento de vasectomia e para mulheres que desejam realizar cirurgia de laqueadura, procedimentos destinados apenas aos usuários da área da UBS. (Com informações da Assecom)