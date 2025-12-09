Veículos de Comunicação
EDUCAÇÃO

UEMS Dourados abre inscrições para Mestrado Profissional em Saúde

Kátia Kuratone

Foto: (Divulgação/UEMS)
Foto: (Divulgação/UEMS)

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu as inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde (PPGES), Mestrado Profissional, ofertado na Unidade Universitária de Dourados.

Publicado pela Coordenação do Programa, o edital estabelece as normas para ingresso de alunos regulares no ano letivo de 2025. As inscrições permanecem abertas até 30 de janeiro de 2026, até às 13h (horário de MS).

O PPGES integra a área de Ensino da CAPES e tem como objetivo formar profissionais capazes de analisar criticamente e intervir nos processos educativos em saúde, desenvolvendo pesquisas aplicadas e produtos educacionais voltados para a realidade dos serviços e cenários formativos da área. Com área de concentração em Ensino em Saúde, o mestrado investiga aspectos relacionados à formação em saúde, políticas públicas, práticas educativas e desenvolvimento profissional.

Ao todo, o Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde (PPGES) está ofertando nove vagas. 

O edital completo está disponível em:
https://www.uems.br/ppg/ppges/PROCESSO-SELETIVO/ALUNO-REGULAR 

Podem participar do processo seletivo candidatos portadores de diploma de curso superior na área da saúde, emitido por instituição reconhecida. Também serão aceitas inscrições de estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação, desde que apresentem a documentação comprobatória da colação de grau no momento da matrícula.

O edital prevê isenção total da taxa de inscrição para candidatos que atendam aos critérios previstos em legislação estadual e federal, mediante comprovação. (Com informações da Assessoria)

