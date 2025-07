UEMS/Dourados abre inscrições para curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e Destinos Turísticos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios e Destinos Turísticos, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2025 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Dourados.

O curso é voltado a profissionais com diploma de Ensino Superior, de qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido por órgão competente. A especialização tem como objetivo capacitar profissionais para atuar no planejamento, desenvolvimento e gestão de negócios e políticas voltadas ao turismo, com foco em inovação, sustentabilidade e valorização dos destinos turísticos.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente de forma on-line, até o dia 18 de julho de 2025, até às 12h (horário de Mato Grosso do Sul), por meio do portal da pós-graduação da UEMS: https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal

As convocações para matrícula, bem como outras atualizações, serão divulgadas exclusivamente na página do curso: https://www.uems.br/cursos/pos-graduacao/gestao-de-negocios-e-destinos-turisticos-especializacao-dourados . Cabe aos(as) candidatos(as) o acompanhamento das publicações e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected]