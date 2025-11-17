UEMS publica relação de candidatos do Vestibular 2026

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou hoje (17/11), a convocação para a realização das provas do Processo Seletivo Vestibular UEMS 2026. Segundo a UEMS, o documento traz a relação dos locais e horários por unidade, regras de identificação, orientações sobre objetos permitidos e proibidos, além de instruções para candidatos com necessidades específicas.



A Prova Escrita Objetiva será aplicada no dia 23 de novembro, no período matutino. A duração prevista é de cinco horas e o fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 8h (horário oficial de Mato Grosso do Sul); candidatos que chegarem após esse horário não poderão ingressar.

Documentos e identificação

Para ingresso na sala de prova o candidato deve portar documento de identidade original com foto. O edital lista como documentos aceitos: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas por conselhos profissionais; passaporte; carteira de Trabalho; e Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto). Não são aceitas cópias (mesmo autenticadas), certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, RANI, documentos digitais não especificados etc. A ausência do documento original implica eliminação do candidato.

Em caso de perda/roubo do documento, o candidato poderá apresentar comprovante de registro de ocorrência policial emitido há, no máximo, 30 dias, e será submetido à identificação especial conforme previsto no edital.

Itens proibidos e regras de conduta

Não será permitida a entrada de candidatos portando aparelhos eletrônicos (celular, MP3, agenda eletrônica, notebook, palmtop, etc.), relógios, óculos escuros, ou qualquer tipo de chapelaria (boné, gorro, chapéu). Se necessário portar um aparelho, ele deverá ser acondicionado, desligado e sem bateria, em embalagem fornecida pela organização e permanecer embaixo da carteira durante a prova — conforme procedimentos ali descritos.

O edital lista ainda condutas que levam à anulação das provas e eliminação do candidato, entre elas: portar celular fora da embalagem lacrada, utilizar-se de material não permitido, comunicar-se com outro candidato, portar armas, recusar entregar o material da prova, ausentar-se sem acompanhamento de fiscal, entre outros pontos detalhados no documento.

Atendimento a pessoas com deficiência

O edital prevê a disponibilização de tradutor-intérprete de Libras para candidatos com deficiência auditiva, com atuação limitada — ou seja, o profissional pode mediar e esclarecer dúvidas sobre a leitura de palavras/expressões, sem traduzir integralmente a prova, observando limites éticos citados no próprio edital.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem consultar os portais:

UEMS: https://www.uems.br/pagina/Estude-na-UEMS

Todos os editais referentes ao UEMSVest 2026 estão disponíveis neste link: https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=236

A distribuição das vagas seguirá a Resolução CEPE-UEMS nº 3.076, de 15 de agosto de 2025. Do total ofertado:

– 20% das vagas são reservadas a candidatos negros (pretos e pardos) que tenham concluído o Ensino Médio em escola pública, instituição privada com bolsa integral ou organização social sem fins lucrativos;

-10% serão destinadas a indígenas que atendam aos mesmos critérios de escolaridade;

– 10% das vagas são para residentes de Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos;

– 5% são reservadas a pessoas com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento (PCD). (Com informações da Assessoria)