UFGD abre 491 vagas para portadores de diploma e transferência

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com vagas abertas para estudantes de outras instituições que desejam se transferir para a federal, para quem já concluiu uma graduação e quer complementar a habilitação (Licenciatura e Bacharelado) ou para quem quer fazer uma segunda graduação.



A seleção dos interessados em transferência ou ingresso como portador de diploma é realizada pelo Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Ociosas (PSPVO-2025.2/UFGD), que está com inscrições abertas até 16 de maio, pelo portal da UFGD, sem cobrança de nenhuma taxa.



São oferecidas 491 vagas em 34 cursos: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras, Licenciatura em Educação do Campo, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Tecnologia em Escrita Criativa, e Zootecnia.



Para inscrever-se é necessário acessar a Área do Candidato (https://selecao.ufgd.edu.br/), preencher os dados cadastrais e a ficha de inscrição eletrônica, selecionando a opção de transferência voluntária ou portador de diploma e o curso de graduação desejado.



Nos cursos em que houver mais candidatos inscritos do que vagas disponíveis, será feita a análise de documentação para classificação, considerando maior carga horária cursada, idade e Índice de Desempenho Acadêmico.





CONTATOS: Centro de Seleção (fase de inscrição): telefone (67) 3410-2840 e e-mail [email protected].

Gestão de Secretarias Acadêmicas (documentação, ingresso e matrícula): telefone (67) 3410-2820 ou, ainda, pelo e-mail [email protected].

Página oficial do PSPVO-2025/UFGD: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/pspvo/pspvo-2025-2.

*Com informações do Jornalismo ACS/UFGD