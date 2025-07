UFGD abre inscrições para contratação de professores substitutos

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), para contratação de professores substitutos. São ofertadas 8 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva em 17 áreas do conhecimento, distribuídas em 8 faculdades da instituição.

Segundo as informações divulgadas, o prazo para inscrição segue até o dia 21 de julho e o processo seletivo será composto por duas etapas, sendo prova didática (eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória), que acontecem nos dias 5 e 6 de agosto de 2025.

Todas as regras e prazos estão detalhados no edital (clique aqui para conferir).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da Área do Candidato no site: https://selecao.ufgd.edu.br. Para dúvidas ou informações, a UFGD está disponível através do E-mail [email protected] e do telefone (67) 3410-2840.

Ainda segundo o edital, a remuneração varia de R$ 3.090,43 a R$ 4.326,60, conforme a titulação e área de formação exigidas para cada vaga. Além disso, os contratados poderão receber Auxílio-Alimentação no valor de R$ 1.000,00 (para carga horária de 40 horas semanais) ou R$ 500,00 (para 20 horas), conforme a legislação vigente.