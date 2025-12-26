UFGD abre inscrições para Licenciatura em Letras-Libras com ingresso em 2026

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou, nesta sexta-feira (19/12), o edital do processo seletivo para ingresso na Licenciatura em Letras-Libras (Língua Brasileira de Sinais), na modalidade semipresencial, com início das aulas em 2026. Ao todo, são ofertadas 60 vagas, com inscrições gratuitas abertas no período de 19 de dezembro de 2025 a 23 de janeiro de 2026, por meio do portal institucional da UFGD.

O curso tem como objetivo formar professores de Libras, surdos e ouvintes, para atuação na educação básica e no ensino superior. Conforme previsto no edital, a prioridade na ocupação das vagas é destinada a pessoas surdas — candidatas que, em razão da perda auditiva, interagem com o mundo predominantemente por meio de experiências visuais e manifestam sua cultura, principalmente, pelo uso da Libras. A comprovação dessa condição deverá ser apresentada no momento da matrícula, mediante laudo médico com resultado de exame de audiometria.

As vagas que não forem preenchidas por candidatos surdos poderão ser ocupadas por pessoas ouvintes, por meio de duas modalidades de ingresso: ampla concorrência e reserva de vagas. Esta última é destinada a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, conforme estabelece a Lei nº 12.711/2012.

A seleção será realizada por meio de classificação, considerando a média aritmética das notas finais obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa (LP) e Matemática (MAT) cursadas no 3º ano do Ensino Médio. No momento da inscrição, o candidato deverá informar essa média.

De acordo com o cronograma do edital, a divulgação da classificação preliminar está prevista para o dia 29 de janeiro de 2026. Após o período destinado à interposição de recursos, o resultado final será publicado em 2 de fevereiro. A convocação para matrícula ocorrerá a partir de 9 de fevereiro, em edital específico a ser divulgado pela Coordenadoria de Gestão Acadêmica da UFGD.

Atendimento acessível

Candidatos que necessitarem de atendimento acessível em Libras para esclarecimento de dúvidas sobre o edital poderão solicitar o serviço pelo e-mail [email protected]. As orientações serão prestadas em vídeo, por intérprete da Faculdade de Educação a Distância (FAEAD/UFGD).

Os interessados podem acessar o edital e demais documentos da seleção em: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/pssi/pssi-2026-libras.