UFGD abre inscrições para monitoria indígena

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) anunciou a abertura de inscrições para o programa de monitoria indígena, oferecendo bolsas mensais de R$ 700. As vagas são destinadas a estudantes indígenas interessados em atuar nas disciplinas de “Cálculo I e II” e “Lógica e Conjunto”, áreas pertencentes ao campo das Ciências Exatas.

O objetivo do programa é proporcionar suporte acadêmico aos alunos, promovendo a inclusão e a diversidade no ambiente universitário, além de incentivar a permanência e o sucesso dos estudantes indígenas nos cursos de graduação.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de março, através por meio do portal oficial da UFGD. Os interessados devem enviar a documentação exigida para o e-mail da Divisão de Programas ([email protected]), respeitando os prazos do edital.