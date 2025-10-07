Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

GRADUAÇÃO

UFGD anuncia vagas para graduação 60+ sem vestibular

Jhonatan Xavier

Inscrições seguem de 13 de outubro a 14 de novembro / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados
Inscrições seguem de 13 de outubro a 14 de novembro / Foto: Jhonatan Xavier/Massa FM Dourados

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abre na próxima segunda-feira, 13/10, as inscrições para o processo seletivo voltado a pessoas com 60 anos ou mais que desejam ingressar no ensino superior sem a necessidade de vestibular. O objetivo é promover inclusão e ampliar o acesso de idosos à educação universitária.

O edital (clique aqui para conferir) prevê vagas em diversos cursos de graduação, com seleção baseada em análise documental e histórico escolar. O programa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, voltada à valorização da experiência de vida e do aprendizado contínuo.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da UFGD, de 13 de outubro a 14 de novembro de 2025. Os candidatos poderão optar por cursos presenciais ou a distância, conforme a disponibilidade de vagas.

De acordo com a instituição, a iniciativa busca incentivar a convivência intergeracional no ambiente acadêmico e fortalecer o compromisso social da universidade com a comunidade regional. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos