UFGD anuncia vagas para graduação 60+ sem vestibular

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abre na próxima segunda-feira, 13/10, as inscrições para o processo seletivo voltado a pessoas com 60 anos ou mais que desejam ingressar no ensino superior sem a necessidade de vestibular. O objetivo é promover inclusão e ampliar o acesso de idosos à educação universitária.

O edital (clique aqui para conferir) prevê vagas em diversos cursos de graduação, com seleção baseada em análise documental e histórico escolar. O programa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, voltada à valorização da experiência de vida e do aprendizado contínuo.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da UFGD, de 13 de outubro a 14 de novembro de 2025. Os candidatos poderão optar por cursos presenciais ou a distância, conforme a disponibilidade de vagas.

De acordo com a instituição, a iniciativa busca incentivar a convivência intergeracional no ambiente acadêmico e fortalecer o compromisso social da universidade com a comunidade regional. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.