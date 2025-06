UFGD divulga nota de esclarecimento sobre denúncia de importunação sexual

A Reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulgou uma nota de esclarecimento depois que uma denúncia de importunação sexual, que foi registrada por quatro universitárias do curso de Medicina da UFGD. As estudantes registraram boletim de ocorrência nesta segunda-feira (9) denunciando crime de importunação sexual. O caso teria ocorrido na residência de uma professora, onde as alunas realizavam uma avaliação.

Segundo a nota, a reitoria manifesta seu repúdio a todas as formas de violência contra as mulheres, especialmente diante da denúncia de importunação sexual envolvendo estudantes de Medicina na noite do dia 9 de junho de 2025.

A UFGD já está adotando os procedimentos de apuração e responsabilização no âmbito da Corregedoria da universidade, acompanhará o caso em contato com a Polícia Civil e prestará todo o apoio necessário para a apuração dos fatos, fornecendo as informações e documentos que forem demandados pelas autoridades competentes.



Internamente, a Universidade está adotando as providências cabíveis para garantir o acolhimento adequado às vítimas e assegurar que medidas disciplinares e administrativas sejam tomadas, conforme os regulamentos institucionais e a legislação vigente. O afastamento, por tempo indeterminado, da professora acusada na denúncia de importunação sexual, foi feito por meio da Portaria nº 370 de 10/06/2025, publicada hoje, por volta das 13h30, no Boletim Oficial de Atos Administrativos da UFGD, nº 6469. Esse afastamento é uma medida preventiva e tem natureza acautelatória e não punitiva, com objetivo de proteger os envolvidos no caso.



Reiteramos nosso compromisso com a promoção de um ambiente acadêmico seguro, respeitoso e livre de qualquer tipo de violência ou assédio. A UFGD seguirá trabalhando para fortalecer políticas de enfrentamento à violência de gênero e para promover a conscientização de toda a comunidade universitária.



Mais informações serão divulgadas conforme o andamento das investigações.