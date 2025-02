UFGD e UEMS promovem I Workshop de Empreendedorismo e Inovação

As universidades UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) realizam, nos dias 25 e 26 de março, o I Workshop de Empreendedorismo e Inovação. O evento ocorrerá no auditório central da UFGD e visa fomentar a cultura empreendedora e inovadora na região.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 1º de março apenas para estudantes Perfil PROAE e até o dia 10 de março para os demais estudantes, professores e outros profissionais, mediante pagamento de taxa.

A programação inclui palestras, workshops práticos, painéis de discussão e apresentações de startups locais. Especialistas renomados abordarão temas como criação de negócios, captação de investimentos e tendências tecnológicas. O workshop é aberto ao público e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente no site oficial do evento.

Esta iniciativa busca aproximar a comunidade acadêmica do ecossistema empreendedor, incentivando a criação de soluções inovadoras e o desenvolvimento econômico regional. Para mais informações, os interessados podem acessar os sites oficiais da UFGD e UEMS.

Confira todos os detalhes deste evento pela página: https://www.even3.com.br/empreendedorismo_inova_ufgd_2025/.