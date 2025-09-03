Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Educação

UFGD encerra inscrições do Vestibular 2026 hoje

Kátia Kuratone

Termina hoje o prazo para inscrição no vestibular da UFGD (Divulgação)
Termina hoje o prazo para inscrição no vestibular da UFGD (Divulgação)

Terminam hoje, as inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Federal da Grande Dourados (PSV–2026/UFGD). Ao todo, estão disponíveis 984 vagas em 35 cursos presenciais de graduação. Todos os cursos da instituição são gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de matrícula.

Para participar do processo seletivo, é necessário realizar a inscrição on-line pelo sistema Área do Candidato (https://selecao.app.ufgd.edu.br) e pagar a taxa de inscrição de R$ 120,00, por meio de boleto (GRU), que pode ser quitado via pix, débito ou cartão de crédito até 5 de setembro.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 19 de outubro, das 13h às 18h30, em cinco cidades de Mato Grosso do Sul: Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina. 

COMO PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO

Após fazer a inscrição no sistema Área do Candidato (https://selecao.app.ufgd.edu.br), será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU). Com a GRU, os candidatos podem efetuar o pagamento de diferentes formas: no banco, no aplicativo do banco onde tem conta, ou pelo PagTesouro (plataforma digital do governo federal para pagamentos ao Tesouro Nacional).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos