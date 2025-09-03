UFGD encerra inscrições do Vestibular 2026 hoje

Terminam hoje, as inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Federal da Grande Dourados (PSV–2026/UFGD). Ao todo, estão disponíveis 984 vagas em 35 cursos presenciais de graduação. Todos os cursos da instituição são gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou taxa de matrícula.

Para participar do processo seletivo, é necessário realizar a inscrição on-line pelo sistema Área do Candidato (https://selecao.app.ufgd.edu.br) e pagar a taxa de inscrição de R$ 120,00, por meio de boleto (GRU), que pode ser quitado via pix, débito ou cartão de crédito até 5 de setembro.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 19 de outubro, das 13h às 18h30, em cinco cidades de Mato Grosso do Sul: Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

COMO PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO

Após fazer a inscrição no sistema Área do Candidato (https://selecao.app.ufgd.edu.br), será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU). Com a GRU, os candidatos podem efetuar o pagamento de diferentes formas: no banco, no aplicativo do banco onde tem conta, ou pelo PagTesouro (plataforma digital do governo federal para pagamentos ao Tesouro Nacional).