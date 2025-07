UFGD oferece vagas com ingresso simplificado e sem vestibular

Seguem abetas até a próxima quinta-feira (31) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Ingresso nos Cursos de Graduação (PSSI-2025), da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Segundo a universidade, são 751 vagas distribuídas em 24 cursos presenciais, com ingresso ainda neste segundo semestre de 2025. O processo seletivo dispensa vestibular e não cobra taxa de inscrição. Por ser uma universidade pública, a UFGD também não exige matrícula nem mensalidades. Clique aqui para se inscrever.

A seleção será feita com base na média aritmética das notas finais de Língua Portuguesa e Matemática do 3º ano do Ensino Médio, que deve ser informada no momento da inscrição. Essa média será posteriormente comprovada por meio do histórico escolar. Se houver divergência entre os dados informados e os documentos apresentados, a matrícula será cancelada.

Ainda de acordo com a UFGD, o resultado final será divulgado no dia 8 de agosto, e as matrículas começam a partir de 11 de agosto, conforme cronograma oficial que será publicado pela universidade. Do total de vagas, 50% são reservadas a candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas. Dentro dessa reserva, há cotas específicas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção populacional de Mato Grosso do Sul, conforme o Censo do IBGE.

Cursos oferecidos

As vagas estão distribuídas em 24 cursos de graduação presenciais nas mais diversas áreas do conhecimento. Confira os cursos com vagas abertas: Artes Cênicas; Biotecnologia; Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura); Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Engenharia Agrícola; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Aquicultura; Engenharia da Computação; Engenharia de Energia; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; Física; Geografia; Gestão Ambiental; História; Letras; Licenciatura em Educação do Campo; Matemática; Nutrição; Química (Licenciatura e Bacharelado); Tecnologia em Escrita Criativa; e Zootecnia.