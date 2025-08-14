Última semana para inscrições no curso de Português para Migrantes

As inscrições para o curso de Português para Migrantes Internacionais realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) seguem até o próximo domingo, 17 de agosto. A capacitação é parte do programa de extensão universitária “UEMS Acolhe” que já atendeu mais 4 mil migrantes e refugiados de 35 nacionalidades.

Além de Dourados, as aulas serão realizadas em formato presencial nas cidades de Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Nova Andradina, Naviraí e Sidrolândia. São oferecidos cursos nos níveis: básico – para migrantes internacionais recém-chegados que não possuem conhecimentos da língua portuguesa; intermediário – para quem possui noções básicas de fala e escrita; e avançado – para os que já possuem algum grau de domínio da fala e da escrita, mas desejam aprimorar conhecimentos.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da UEMS (uems.br) ou se dirigir aos polos de aulas presenciais.