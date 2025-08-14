A umidade do ar segue baixa em Dourados e segundo informações do Guia Clima da Embrapa, estamos com 9 dias sem chuvas expressivas, que são as superiores a 5 mm, em Dourados. A última chuva registrada foi no dia 5 de agosto.

Ainda de acordo com o Guia Clima da Embrapa, os níveis baixos de umidade relativa do ar indicam que há uma pequena quantidade de água, em forma de vapor na atmosfera. Quando isso ocorre, são comuns os problemas respiratórios.

Dourados está sob um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% nesta sexta (15).

Quando o nível de umidade está entre 20% e 30% é considerado estado de atenção. Já quando a umidade do ar se encontra entre 20% e 12% é considerado estado de alerta. E, abaixo de 12% de umidade no ar, é declarado estado de emergência.

O ar seco deixa o clima parecido com o de um deserto e pode causar ressecamento da pele, olhos, boca e nariz. Nesta época do ano, o tempo seco traz perigos à saúde humana, que vão do aparecimento de sintomas de doenças respiratórias, como rinite, asma e bronquite, ao desconforto físico.

Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devem redobrar os cuidados e ter atenção com a hidratação.