União de unidades Sicredi fortalece o cooperativismo de crédito no MS

O Quadro Vitrine de Negócios desta sexta-feira recebeu o presidente da Sicredi Centro Sul MS/BA, Paulo Roberto Neves, para falar sobre a união estratégica entre três cooperativas do Sicredi.

Essa união estratégica é um movimento que envolve três cooperativas; Sicredi Pantanal MS, Sicredi Centro-Sul MS/BA e Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. O objetivo é fortalecer o cooperativismo de crédito na nossa região, ampliar o atendimento, otimizar recursos e garantir mais eficiência operacional.

“Essa mudança foi aprovada de forma unânime pelos conselhos e pelos representantes dos núcleos das três cooperativas, em assembleias de núcleo realizadas entre os dias 20 e 24 de setembro e, por fim, em assembleia conjunta realizada no dia 06 de outubro”, explica o presidente.

Ele ressalta que o movimento é uma decisão que olha para o futuro, pensando no crescimento sustentável e no desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa atua.

Nessa nova fase, a Sicredi Pantanal MS terá parte da sua área de atuação incorporada por duas cooperativas. A Sicredi Centro-Sul MS/BA vai assumir os municípios da região sul: Maracaju, Jardim, Bonito, Nioaque, Guia Lopes da Laguna e Porto Murtinho. Já a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia ficará responsável por Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Miranda, Bodoquena e Anastácio.

“Essa reorganização vai permitir que o Sicredi esteja ainda mais presente, com mais força e capacidade de investimento em cada uma dessas regiões”, afirma.

A transição será feita com total segurança e transparência. Toda a estrutura tecnológica e operacional já está preparada para que não haja impacto no atendimento. Mudanças como número da agência, conta ou emissão de novos cartões serão comunicadas individualmente, com suporte dedicado.

“Os colaboradores das agências continuam atuando normalmente, mantendo aquele relacionamento próximo que é a marca do Sicredi”, disse.

Confira a entrevista na íntegra: