Unidade Móvel do Hospital de Amor atende em Itaporã até o dia 10

A Unidade Móvel do Hospital de Amor estará de 6 a 10 de outubro, em Itaporã, com realização de exames preventivos e gratuitos de Mamografia. A carreta adaptada ficará na Rodoviária Nova, localizada na Rua Édson Bezerra, e os agendamentos estão sendo feitos na Gerência de Saúde da cidade.

Em 2024, a Unidade Móvel percorreu diversos municípios da área de atuação da Cooperativa em Mato Grosso do Sul e realizou mais de 9 mil exames preventivos, que resultaram na detecção de 52 casos positivos de câncer. O caminhão adaptado conta com uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala para coleta do exame de Papanicolaou.

A circulação da Unidade Móvel é uma realização da Sicredi Centro-Sul MS/BA, da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores) e do Instituto de Prevenção de Dourados. Nesta semana em Itaporã, a ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itaporã e Secretaria Municipal de Saúde.

Confira os dias e horários de atendimento:

Rodoviária Nova – Itaporã/MS

• 06 de outubro – das 9h às 11h e das 12h às 15h30

• 07 a 09 de outubro – das 7h30 às 11h e das 12h às 15h30

• 10 de outubro – das 7h30 às 11h e das 12h às 15h

Documentos necessários para o atendimento: Para realizar os exames, as mulheres devem apresentar: RG; CPF; Comprovante de residência e Cartão SUS.

