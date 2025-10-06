Veículos de Comunicação
Início Dourados

Saúde

Unidade Móvel do Hospital de Amor atende em Itaporã até o dia 10

Kátia Kuratone

A carreta adaptada ficará na Rodoviária Nova, localizada na Rua Édson Bezerra, e os agendamentos estão sendo feitos na Gerência de Saúde da cidade. (Divulgação)
A carreta adaptada ficará na Rodoviária Nova, localizada na Rua Édson Bezerra, e os agendamentos estão sendo feitos na Gerência de Saúde da cidade. (Divulgação)

A Unidade Móvel do Hospital de Amor estará de 6 a 10 de outubro, em Itaporã, com realização de exames preventivos e gratuitos de Mamografia. A carreta adaptada ficará na Rodoviária Nova, localizada na Rua Édson Bezerra, e os agendamentos estão sendo feitos na Gerência de Saúde da cidade. 

Em 2024, a Unidade Móvel percorreu diversos municípios da área de atuação da Cooperativa em Mato Grosso do Sul e realizou mais de 9 mil exames preventivos, que resultaram na detecção de 52 casos positivos de câncer. O caminhão adaptado conta com uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala para coleta do exame de Papanicolaou.

A circulação da Unidade Móvel é uma realização da Sicredi Centro-Sul MS/BA, da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores) e do Instituto de Prevenção de Dourados. Nesta semana em Itaporã, a ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itaporã e Secretaria Municipal de Saúde.

Confira os dias e horários de atendimento:
Rodoviária Nova – Itaporã/MS
•    06 de outubro – das 9h às 11h e das 12h às 15h30
•    07 a 09 de outubro – das 7h30 às 11h e das 12h às 15h30
•    10 de outubro – das 7h30 às 11h e das 12h às 15h

Documentos necessários para o atendimento: Para realizar os exames, as mulheres devem apresentar: RG; CPF; Comprovante de residência e Cartão SUS.
 

