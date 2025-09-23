Veículos de Comunicação
Início Dourados

Saúde

Unidade Móvel do Hospital de Amor atende em Vicentina até dia 26 de setembro

Kátia Kuratone

Para realizar os exames, as mulheres devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. Os agendamentos estão sendo feitos via Unidade Básica de Saúde.  (Divulgação)

Até o dia 26 de setembro, a Unidade Móvel do Hospital de Amor estará presente em Vicentina, oferecendo exames preventivos gratuitos de mamografia para rastreamento do câncer de mama. O projeto tem apoio financeiro da Sicredi Centro-Sul MS/BA.

A Unidade Móvel do Hospital de Amor é um caminhão adaptado que conta com uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala para coleta do exame de Papanicolau. Em Vicentina, ela atenderá na Rua Carlos Farinha, s/nº – Conviver. 

Em 2024, o projeto realizou mais de 9 mil exames preventivos, resultando na detecção de 52 casos positivos para o câncer.

A presença da Unidade Móvel nos municípios da área de atuação da Cooperativa é uma realização da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores) e do Instituto de Prevenção de Dourados. Em Vicentina, o projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal e  Secretaria Municipal de Saúde.

Confira a data e horários de atendimento em Vicentina

•    23 a 25 de setembro – das 8h às 11h e das 12h às 15h
•    26 de setembro – das 8h às 11h e das 12h às 14h

Documentos necessários para o atendimento
Para realizar os exames, as mulheres devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. Os agendamentos estão sendo feitos via Unidade Básica de Saúde. 

