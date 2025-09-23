Unidade Móvel do Hospital de Amor atende em Vicentina até dia 26 de setembro

Até o dia 26 de setembro, a Unidade Móvel do Hospital de Amor estará presente em Vicentina, oferecendo exames preventivos gratuitos de mamografia para rastreamento do câncer de mama. O projeto tem apoio financeiro da Sicredi Centro-Sul MS/BA.

A Unidade Móvel do Hospital de Amor é um caminhão adaptado que conta com uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala para coleta do exame de Papanicolau. Em Vicentina, ela atenderá na Rua Carlos Farinha, s/nº – Conviver.

Em 2024, o projeto realizou mais de 9 mil exames preventivos, resultando na detecção de 52 casos positivos para o câncer.

A presença da Unidade Móvel nos municípios da área de atuação da Cooperativa é uma realização da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores) e do Instituto de Prevenção de Dourados. Em Vicentina, o projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.

Confira a data e horários de atendimento em Vicentina



• 23 a 25 de setembro – das 8h às 11h e das 12h às 15h

• 26 de setembro – das 8h às 11h e das 12h às 14h

Documentos necessários para o atendimento

Para realizar os exames, as mulheres devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. Os agendamentos estão sendo feitos via Unidade Básica de Saúde.