Unidade Móvel do Hospital de Amor realiza exames preventivos em Dourados

A Unidade Móvel do Hospital de Amor está no bairro Terra Roxa, em Dourados, até o dia 25 de julho, oferecendo exames preventivos gratuitos de mamografia para rastreamento do câncer de mama e de colo do útero. A carreta está localizada nas Farmácias Poupa Lar – Rua Frei Antônio, 2995, Terra Roxa.

A Unidade Móvel do Hospital de Amor é um caminhão adaptado que conta com uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala para coleta do exame de Papanicolaou. Em 2024, o projeto realizou mais de 9 mil exames preventivos, resultando na detecção de 52 casos positivos para o câncer.

Para realizar os exames, as mulheres devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. Os agendamentos são realizados previamente pelas Unidades Básicas de Saúde dos respectivos municípios.

A presença da Unidade Móvel nos municípios da área de atuação da Cooperativa é uma realização da Sicredi Centro-Sul MS/BA, Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados (AApoiadores) e do Instituto de Prevenção de Dourados. Em Dourados, nas Farmácias Brasil Poupa Lar, o projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.

A Sicredi Centro-Sul MS/BA contribui financeiramente para o funcionamento da Unidade Móvel do Hospital de Amor de Dourados, destinando 1% do seu resultado financeiro anual para essa iniciativa. Todos os repasses são aprovados pelos associados nas assembleias de núcleo. Entre 2020 e 2025, a Cooperativa já investiu quase R$ 10 milhões no projeto.

Neste ano, a Cooperativa dará um passo ainda maior: a entrega da construção do Hospital de Amor de Dourados. Localizado na avenida Guaicurus, o hospital oferecerá atendimento gratuito para câncer de mama, colo do útero e, futuramente, pele e boca. O investimento total na obra é de R$ 34 milhões, também aprovado pelos associados.

Confira as datas e horários de atendimento:

• 22, 23 e 24 de julho – das 8h30 às 16h

• 25 de julho – das 8h30 às 15h

O que saber antes de fazer o exame de Papanicolaou?

• Idade entre 25 e 64 anos

• Evitar relações sexuais por pelo menos dois dias antes do exame

• Não usar pomadas ginecológicas nos dois dias que antecedem o exame

• Não estar menstruada no dia do exame

• Respeitar um intervalo mínimo de um ano entre exames