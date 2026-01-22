Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Unigrande é um Centro Universitário com mais de 50 anos de mercado

Kátia Kuratone

O quadro Vitrine de Negócios desta quinta (22) recebeu o entrevistado José Carlos Vicente Pallu, gestor da Unigrande. (Foto: Reprodução)
O quadro Vitrine de Negócios desta quinta (22) recebeu o entrevistado José Carlos Vicente Pallu, gestor da Unigrande. (Foto: Reprodução)

O quadro Vitrine de Negócios desta quinta (22/01) falou sobre educação. O entrevistado José Carlos Vicente Pallu, gestor da Unigrande, explicou que a Unigrande é um Centro Universitário com mais de 50 anos de mercado, com sede em Fortaleza e que possui mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil. Segundo ele, a redução de custos é possível graças à otimização do tempo e do espaço físico, sem abrir mão da qualidade acadêmica.

“A instituição é reconhecida com nota 5 no MEC (nota máxima) e está entre os 10 melhores centros universitários do país. A Unigrande foca em flexibilidade para quem precisa conciliar trabalho e estudos com 100% EAD, aulas totalmente online, Flex, que são aulas online no primeiro ano e uma aula presencial por semana a partir do terceiro semestre e Presencial Híbrido que são aulas de segunda a quinta-feira, com apenas 50 minutos presenciais por dia. O conteúdo teórico fica na plataforma e o prático/laboratorial é feito em sala com o professor”, explica.

As aulas iniciam em 02/02/2026 e os valores citados são fixos até o final do curso, sem taxa de rematrícula: Farmácia (Presencial): De R$ 399,00 por R$ 139,65 mensais; Fisioterapia (Presencial): Mesmo valor de Farmácia (R$ 139,65); Pedagogia (Presencial): De R$ 209,00 por R$ 114,95 mensais. A instituição também oferece outros cursos como: Estética, Engenharia de Software, Jornalismo, Gestão Hospitalar, entre outros.

Mais informações na Rua Oliveira Marques, 582, Jardim Tropical (prédio do Colégio Egran). Instagram: @unigrandedourados. Site: unigrande.edu.br.

Confira a entrevista:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. (Divulgação/Assecom)

ESPORTES

Avaliação dermatológica para rematrícula na natação e hidroginástica no Jorjão acontece nesta quinta

A Fundação de Esportes de Dourados (Funed) está disponibilizando avaliação dermatológica gratuita para alunos que irão realizar a rematrícula nas modalidades de natação e hidroginástica, desenvolvidas no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. […]