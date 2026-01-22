O quadro Vitrine de Negócios desta quinta (22/01) falou sobre educação. O entrevistado José Carlos Vicente Pallu, gestor da Unigrande, explicou que a Unigrande é um Centro Universitário com mais de 50 anos de mercado, com sede em Fortaleza e que possui mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil. Segundo ele, a redução de custos é possível graças à otimização do tempo e do espaço físico, sem abrir mão da qualidade acadêmica.

“A instituição é reconhecida com nota 5 no MEC (nota máxima) e está entre os 10 melhores centros universitários do país. A Unigrande foca em flexibilidade para quem precisa conciliar trabalho e estudos com 100% EAD, aulas totalmente online, Flex, que são aulas online no primeiro ano e uma aula presencial por semana a partir do terceiro semestre e Presencial Híbrido que são aulas de segunda a quinta-feira, com apenas 50 minutos presenciais por dia. O conteúdo teórico fica na plataforma e o prático/laboratorial é feito em sala com o professor”, explica.

As aulas iniciam em 02/02/2026 e os valores citados são fixos até o final do curso, sem taxa de rematrícula: Farmácia (Presencial): De R$ 399,00 por R$ 139,65 mensais; Fisioterapia (Presencial): Mesmo valor de Farmácia (R$ 139,65); Pedagogia (Presencial): De R$ 209,00 por R$ 114,95 mensais. A instituição também oferece outros cursos como: Estética, Engenharia de Software, Jornalismo, Gestão Hospitalar, entre outros.

Mais informações na Rua Oliveira Marques, 582, Jardim Tropical (prédio do Colégio Egran). Instagram: @unigrandedourados. Site: unigrande.edu.br.

Confira a entrevista: