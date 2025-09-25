Veículos de Comunicação
Início Dourados

SEGURANÇA

UPA de Dourados passa a ter plantão 24 horas da Guarda Municipal

Kátia Kuratone

Segurança na UPA: Equipe da Guarda Municipal no local em sistema de plantão 24 horas. (Foto: A. Frota)
Segurança na UPA: Equipe da Guarda Municipal no local em sistema de plantão 24 horas. (Foto: A. Frota)

Após um episódio de danos materiais causados por um paciente em surto psicótico, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) terá plantão 24 horas da Guarda Municipal. A medida está em vigor no dia 18 de setembro e a presença constante dos agentes, já resultou em ações importantes, como a prisão de um autor de furto de bicicleta e a apreensão de uma faca encontrada no banheiro feminino da unidade.

“Esse trabalho garante mais tranquilidade tanto no interior da UPA quanto no seu entorno. Os agentes estão atentos a qualquer situação atípica e também disponíveis para orientar o público em geral”, reforçou o diretor-geral da Guarda Municipal, Jamil Matos.

O objetivo é de reforçar a segurança e oferecer mais tranquilidade à população e aos profissionais de saúde. Os agentes atuam de forma preventiva e repressiva e utilizam ferramentas modernas de comunicação direta com os funcionários da unidade. Com poder de polícia, a guarnição permanente terá tolerância zero com casos de violência, ameaça ou danos ao patrimônio público.

A equipe tem permanecido no local e atende a população de forma direta. Além disso, um botão de acionamento remoto foi instalado na recepção, área verde, área amarela, pronto socorro, pediatria e também disponibilizado ao vigilante, sendo um meio de comunicação direta com os agentes.

“Ampliamos a segurança na UPA por determinação do prefeito Marçal Filho e implantamos esse sistema de comunicação com os funcionários, o que nos possibilita uma atuação rápida diante de diversas situações”, destacou Matos.

Atendimentos

A UPA registra uma média mensal de 11 mil atendimentos voltados para urgência e emergência com uma equipe multiprofissional. Além da atuação na UPA, a Guarda Municipal intensificou as rondas em mais de 30 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais e no Pronto Atendimento Médico (PAM).

Em casos de emergência ou situações que representem risco, a população pode acionar a Guarda Municipal pelos números 199 ou 153.

