TRAGÉDIA

Homem morre após colidir veículo contra poste na Coronel Ponciano

Um homem de 71 anos, identificado como Geraldo da Silva Souza, popularmente conhecido em Dourados como “Geraldinho da Sucam”, faleceu na tarde desta quinta-feira (13) após colidir o veículo que conduzia, modelo Honda Fit, contra um poste na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados. Ele estava sozinho no carro no momento do acidente. De acordo com […]