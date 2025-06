V Felit começa na Câmara de Dourados e terá lançamento de 15 livros

Começou em Dourados, a quinta edição da Felit-MS (Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul), uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e o Grupo Literário Arandu. A feira promete movimentar o cenário literário e cultural de Dourados com o lançamento de, pelo menos, 15 livros.

A programação da Felit-MS também inclui, nos períodos vespertino e noturno, exposição de livros, apresentação de grupos musicais e de teatro, declamação de poemas, literatura de cordel, contação de estórias, fotografias, pintura, entre outras atrações culturais, promovendo o intercâmbio entre público e artistas presentes.

Idealizada pelo vereador e ex-presidente da Câmara Laudir Munaretto (MDB), a Felit chega à quinta edição já consolidada como um dos principais eventos culturais do Estado. Conforme o vereador, com a realização da feira, o poder legislativo busca a popularização e valorização do livro e da leitura de autores regionais, além de incentivar novos leitores de e a produção literária e cultural local e regional.

“Temos em nosso meio considerável número de poetas e escritores. E foi por entender a necessidade de dar visibilidade ao trabalho desses artistas, à leitura, além de estimular e difundir a produção artística, literária, cultural, intelectual e editorial do nosso Estado que lançamos a ideia dessa Feira Literária que, felizmente, já faz parte do calendário cultural de Dourados e de Mato Grosso do Sul”, comenta Laudir.

O presidente do Grupo Arandu, poeta e historiador Carlos Magno Amarilha, um dos coordenadores da feira, conclama a população para prestigiar. “É uma oportunidade única para conhecer e interagir com escritores, poetas, contistas, romancistas, cronistas, ensaístas, cordelistas e outros movimentos relacionados à literatura e à criação artística humana”, diz, convicto de que a V Felit deverá superar as quatro primeiras edições, tanto em público quanto na participação de escritores.



PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira

14h – Abertura

14h30 – Apresentações culturais

15h – Lançamento de livros

16h30 – Declamação de poemas

19h – Escritores farão sessão de autógrafos e interação público

19h30 – Apresentações culturais

20h – Show com Dantas Solo

20h30 – Lançamentos de livros



Sexta-feira

14h – Sarau Literário

15h30 – Lançamento de livros

16h – Sessão autógrafos com autores presentes

18h45 – Palco aberto

19h – Lançamento de livros

20h – Show com Max Miniano

20h30 – Sessão autógrafos com autores presentes

*Com informações da Assessoria