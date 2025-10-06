Vacinação antirrábica acontece nos distritos de Dourados nesta semana

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão realizando a vacinação em pontos estratégicos na Vila São Pedro, em Indápolis, no Panambi, em Vila Vargas e, na Vila Sapé, a ação será itinerante.

Nesta terça-feira (7), a ação é no Ginásio Poliesportivo de Indápolis, das 8h às 13h. Na quarta-feira (8), o ponto é o Centro Social Rural de Panambi, das 8h às 13h.

Já na quinta-feira (9), a equipe estará no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Vila Vargas, das 8h às 13h.

Na sexta-feira (10), os agentes levarão a dose ‘casa a casa’, com início às 8h e sequência durante o dia. A solicitação é que a população fique atenta para recepcionar o serviço.

A recomendação é que cães e gatos a partir de três meses recebam a vacina anualmente. O CCZ orienta que a imunização seja adiada apenas em casos de doença, febre, infecção, diarreia intensa ou quando o animal estiver em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

A vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir a raiva e interromper seu ciclo de transmissão. Além de preservar a saúde e o bem-estar dos animais, a imunização protege toda a comunidade, já que a doença é fatal e transmissível aos seres humanos.

Além das atividades em pontos diversos e itinerante, o CCZ disponibiliza a dose durante todo ano, de forma gratuita, na sede própria, situada na rua João Vicente de Lara, nº 855, no Jardim Guaicurus, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações via contato: 67- 99960- 9028.