Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Campanha

Vacinação antirrábica acontece nos distritos de Dourados nesta semana

Kátia Kuratone

Equipe do CCZ estará nos distritos com a campanha de vacinação antirrábica. (Foto: A. Frota)
Equipe do CCZ estará nos distritos com a campanha de vacinação antirrábica. (Foto: A. Frota)

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão realizando a vacinação em pontos estratégicos na Vila São Pedro, em Indápolis, no Panambi, em Vila Vargas e, na Vila Sapé, a ação será itinerante.

Nesta terça-feira (7), a ação é no Ginásio Poliesportivo de Indápolis, das 8h às 13h. Na quarta-feira (8), o ponto é o Centro Social Rural de Panambi, das 8h às 13h.

Já na quinta-feira (9), a equipe estará no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Vila Vargas, das 8h às 13h.

Na sexta-feira (10), os agentes levarão a dose ‘casa a casa’, com início às 8h e sequência durante o dia. A solicitação é que a população fique atenta para recepcionar o serviço.

A recomendação é que cães e gatos a partir de três meses recebam a vacina anualmente. O CCZ orienta que a imunização seja adiada apenas em casos de doença, febre, infecção, diarreia intensa ou quando o animal estiver em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

A vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir a raiva e interromper seu ciclo de transmissão. Além de preservar a saúde e o bem-estar dos animais, a imunização protege toda a comunidade, já que a doença é fatal e transmissível aos seres humanos.

Além das atividades em pontos diversos e itinerante, o CCZ disponibiliza a dose durante todo ano, de forma gratuita, na sede própria, situada na rua João Vicente de Lara, nº 855, no Jardim Guaicurus, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações via contato: 67- 99960- 9028.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos