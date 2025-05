Vacinação contra Influenza é ampliada para toda população em Dourados

A ampliação da vacinação contra a Influenza para toda a população a partir desta terça-feira (14) foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. A medida segue a recomendação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar a proteção da comunidade contra o vírus da gripe, especialmente durante o outono e o inverno, quando há aumento no número de casos.

A vacina está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h e, no PAM, das 6h às 18h . Aos fins de semana, os moradores podem se vacinar no PAM, das 7h às 17h, e na Seleta e no Santo André, com atendimento estendido das 7h às 22h.

A vacina contra Influenza é segura, eficaz e fundamental para evitar complicações respiratórias graves, internações e até óbitos, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Em abril, o Ministério da Saúde enviou 43 mil doses à Dourados e nova remessa chega na sexta-feira, dia 16.

A Secretaria de Saúde reforça que todas as pessoas a partir de 6 meses de idade podem se vacinar e orienta os moradores a comparecerem com documento pessoal e cartão do SUS, se possível.