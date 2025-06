Veículo furtado no MT é recuperado em MS e quatro pessoas são presas

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram um veículo Toyota Hillux SW4 com registro de furto no Mato Grosso e apreenderam uma Chevrolet S-10 utilizada para escoltar o automóvel furtado. Na ação, duas mulheres, uma com 24 e outra com 38 anos, e dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos.

De acordo com informações policiais, os militares realizavam bloqueio na MS-289, próximo ao Posto Fiscal do Iagro, quando abordaram os dois veículos suspeitos, que transitavam em alta velocidade. A Hillux SW4 foi constatada o registro de furto na cidade de Cuiabá (MT), no mês passado. Ao questionar o condutor e passageiro da SW4, eles informaram que foram contratados para pegar o carro em Cuiabá e levar até Coronel Sapucaia, e que receberiam pelo serviço R$ 2 mil cada. Informou ainda que eram orientados sobre o deslocamento por um veículo batedor.

Aos policiais, a condutora e passageira da S-10, informaram que foram contratadas para “bater estrada” e levar a SW4 até Coronel Sapucaia e receberiam R$ 4 mil pelo serviço. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Amambai juntamente com os veículos e autores.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) dentro da Operação Ágata Tempestade no Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.