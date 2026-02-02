Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos no distrito de Vila Vargas

Kátia Kuratone

Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. (Divulgação/DOF)
Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. (Divulgação/DOF)

Dois veículos carregados com 4.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (1/2), no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil.

Segundo a polícia, a apreensão ocorreu quando os policiais realizavam patrulhamento pela BR-163 e receberam informações de que dois veículos estariam carregados com cigarros e escondidos em uma residência no distrito.

Durante diligências, os militares localizaram o imóvel e dois veículos GM Spin abarrotados com o material contrabandeado. Buscas foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã.

O DOF ressalta que mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas, pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

