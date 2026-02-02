Veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos no distrito de Vila Vargas

Dois veículos carregados com 4.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (1/2), no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil.

Segundo a polícia, a apreensão ocorreu quando os policiais realizavam patrulhamento pela BR-163 e receberam informações de que dois veículos estariam carregados com cigarros e escondidos em uma residência no distrito.

Durante diligências, os militares localizaram o imóvel e dois veículos GM Spin abarrotados com o material contrabandeado. Buscas foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Ponta Porã.

O DOF ressalta que mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas, pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.