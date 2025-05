Veículos são apreendidos com mais de 2 toneladas de maconha em Ponta Porã

Os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta quinta-feira (29), um veículo Fiat Strada e um VW Polo Track, ambos de cor branca, carregados cada um com mais de mil quilos de maconha em Ponta Porã. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares realizavam bloqueio entre a MS-164 e MS-270, Trevo do Copo Sujo, quando dois veículos que se aproximavam da barreira, em alta velocidade, fizeram o retorno ao perceber a presença policial. Os suspeitos abandonaram os carros e fugiram em meio a um milharal. Os policiais fizeram busca nas imediações, porém, ninguém foi localizado.

Em checagem dos veículos constatou-se que o automóvel Fiat Strada havia sido furtado na cidade de Brasília (DF). No interior do Polo, foram encontrados 44 volumes de maconha e no interior do outro automóvel 63 volumes do mesmo entorpecente, totalizando aproximadamente 2,5 toneladas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 5,2 milhões.

*Com informações da assessoria