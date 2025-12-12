Veículos de Comunicação
Início Dourados

Temporal

Ventos fortes derrubam árvores em Dourados

Kátia Kuratone

Árvore caída na Rua João Rosa Góes com a Rua Iguassu. (Foto: Felipe Corrêa)
Os fortes ventos na tarde desta sexta-feira (12) resultaram em queda de árvores em Dourados. Equipes da Defesa Civil estão pelas ruas da cidade para atender as ocorrências e ainda não há um número oficial, mas as informações preliminares são de galhos caídos sobre carros na região do Jardim Clímax e casa destelhada no BNH IV Plano. 

Além dos ventos fortes, segundo o Climatempo da Embrapa, choveu 18.9 milímetros de em 12 minutos.

A orientação do Inmet é de que os moradores fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo e evitem deslocamentos desnecessários durante os períodos mais críticos.

Em caso de ocorrência, o contato da Defesa Civil é pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de Perigo Potencial para Tempestade para Dourados nesta sexta-feira (12). O alerta segue até o sábado (3) com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Além de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

