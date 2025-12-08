Vereador aponta falta de informação sobre investimento do Governo Federal para maior UBS de Dourados

O vereador Franklin Schmalz (PT) apontou detalhes importantes sobre o investimento para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim dos Estados, que foi anunciada pela Prefeitura de Dourados, no dia 1º de dezembro como a “maior e mais moderna já projetada pelo município”.

Segundo o vereador, a placa instalada pela Prefeitura de Dourados no local onde será construída a UBS, foi colocada sem a informação do investimento de quase R$ 5 milhões do Governo Federal para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim dos Estados

A obra foi contemplada pelo programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde, e

autorizada por Portaria Ministerial em abril de 2024. O vereador pontua que a Prefeitura de Dourados instalou uma placa com informações incompletas sobre a obra e sobre os entes envolvidos, ficando em desconformidade com as regras do Programa Requalifica UBS.

“É importante que a população saiba de onde estão vindo os recursos e que há um trabalho conjunto entre Governo Federal e Governo Municipal para que esse projeto se torne realidade, até mesmo para que possamos cobrar corretamente de quem está envolvido”, pontuou o vereador.

Ainda de acordo com Franklin, o manual do Requalifica SUS determina que a placa deve conter informações como a marca do Governo Federal e demais entes participantes, a marca do Ministério da Saúde, da Atenção Básica e também do SUS.

O vereador ressalta ainda que a contrapartida da Prefeitura nesta obra foi a doação do terreno e que é necessário reconhecer o trabalho técnico das Secretarias de Saúde e de Obras Urbanas.

“Nossa população precisa saber que o dinheiro dos seus impostos encaminhados à União está retornando para a cidade. Independentemente de partido político, é preciso haver transparência”, defendeu.

Em suas redes sociais, neste domingo (7), o vereador mostrou que a placa com as informações correta foi instalada no local, após sua observação junto do Governo Federal e da Prefeitura. Segundo ele, a obra poderia ser paralisada por conta da falta da informação sobre o recurso do Governo Federal na placa.

“Algumas pessoas até questionaram porque nós estávamos cobrando sobre uma placa? É simples: toda obra feita em parceria tem regras e a instalação da placa correta é uma delas. Se não instalar, o dinheiro para continuidade da obra pode ficar travado. Imagine o transtorno: paralisar a obra porque não instalaram uma simples placa do jeito correto? Pois, é! Eu cobrei e vou continuar cobrando. E agora quero saber sobre o recurso usado para essas placas da prefeitura. Era só instalar uma placa do jeito correto e pronto”, escreveu o vereador.

A unidade do Jardim dos Estados será de Porte IV, estrutura que abriga no mínimo quatro equipes de Saúde da Família e é projetada para atender uma população maior e com maior complexidade, oferecendo uma gama ampliada de serviços, como consultas, exames, vacinação e atendimento odontológico.