Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

POLÍTICA

Vereador aponta falta de informação sobre investimento do Governo Federal para maior UBS de Dourados

Kátia Kuratone

O Vereador apontou a falha na placa instalada pela Prefeitura, que foi colocada sem a informação do investimento de quase R$ 5 milhões do Governo Federal para a construção da UBS do Jardim dos Estados. (Foto: Assessoria)
O Vereador apontou a falha na placa instalada pela Prefeitura, que foi colocada sem a informação do investimento de quase R$ 5 milhões do Governo Federal para a construção da UBS do Jardim dos Estados. (Foto: Assessoria)

O vereador Franklin Schmalz (PT) apontou detalhes importantes sobre o investimento para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim dos Estados, que foi anunciada pela Prefeitura de Dourados, no dia 1º de dezembro como a “maior e mais moderna já projetada pelo município”.

Segundo o vereador, a placa instalada pela Prefeitura de Dourados no local onde será construída a UBS, foi colocada sem a informação do investimento de quase R$ 5 milhões do Governo Federal para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim dos Estados

A obra foi contemplada pelo programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde, e
autorizada por Portaria Ministerial em abril de 2024. O vereador pontua que a Prefeitura de Dourados instalou uma placa com informações incompletas sobre a obra e sobre os entes envolvidos, ficando em desconformidade com as regras do Programa Requalifica UBS. 

“É importante que a população saiba de onde estão vindo os recursos e que há um trabalho conjunto entre Governo Federal e Governo Municipal para que esse projeto se torne realidade, até mesmo para que possamos cobrar corretamente de quem está envolvido”, pontuou o vereador. 

Ainda de acordo com Franklin, o manual do Requalifica SUS determina que a placa deve conter informações como a marca do Governo Federal e demais entes participantes, a marca do Ministério da Saúde, da Atenção Básica e também do SUS. 

O vereador ressalta ainda que a contrapartida da Prefeitura nesta obra foi a doação do terreno e que é necessário reconhecer o trabalho técnico das Secretarias de Saúde e de Obras Urbanas.

“Nossa população precisa saber que o dinheiro dos seus impostos encaminhados à União está retornando para a cidade. Independentemente de partido político, é preciso haver transparência”, defendeu.

Em suas redes sociais, neste domingo (7), o vereador mostrou que a placa com as informações correta foi instalada no local, após sua observação junto do Governo Federal e da Prefeitura. Segundo ele, a obra poderia ser paralisada por conta da falta da informação sobre o recurso do Governo Federal na placa.

“Algumas pessoas até questionaram porque nós estávamos cobrando sobre uma placa? É simples: toda obra feita em parceria tem regras e a instalação da placa correta é uma delas. Se não instalar, o dinheiro para continuidade da obra pode ficar travado. Imagine o transtorno: paralisar a obra porque não instalaram uma simples placa do jeito correto? Pois, é! Eu cobrei e vou continuar cobrando. E agora quero saber sobre o recurso usado para essas placas da prefeitura. Era só instalar uma placa do jeito correto e pronto”, escreveu o vereador.

A unidade do Jardim dos Estados será de Porte IV, estrutura que abriga no mínimo quatro equipes de Saúde da Família e é projetada para atender uma população maior e com maior complexidade, oferecendo uma gama ampliada de serviços, como consultas, exames, vacinação e atendimento odontológico. 

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos