ENTREVISTA

Patrão do CTG fala da expectativa para nova gestão

O Engenheiro Agrônomo, Maickon Decian, que tomou posse como novo Patrão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Querência do Sul, de Dourados, no dia 22 de fevereiro, foi o entrevistado do programa “O Agro é Massa”, da Rádio Massa FM. Ele fala sobre as atividades desenvolvidas na instituição, a missão de propagar a cultura gaúcha […]