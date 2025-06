Vereador fala da relação de assédio ao servidor e qualidade no atendimento

O Programa Microfone Aberto desta terça-feira (10) recebeu o vereador Franklin Schmalz (PT) propositor da Audiência Pública “Combate ao Assédio no Serviço Público Municipal de Dourados”. A ação acontece na mesma semana em que a Câmara Municipal arquivou o pedido de cassação da vereadora Isa Marcondes por quebra de decoro por parte de um médico da cidade. A denúncia surgiu após Isa publicar um vídeo com críticas ao atendimento prestado pelo médico a uma criança e, segundo a denúncia, inflamando a população contra o profissional.

A Audiência acontece a partir das 18h30, nesta quarta-feira (11), no plenário da Casa de Leis, e é aberta a servidores (as), representantes de entidades, autoridades, pesquisadores e à sociedade em geral.

Segundo Franklin, a audiência tem como objetivo promover um debate qualificado e participativo sobre as diferentes formas de assédio — moral, sexual e institucional — que ocorrem no serviço público, além de reunir propostas para prevenir e enfrentar essas práticas na administração municipal.

O evento será aberto ao público e conta com a presença de especialistas, representantes do poder público, entidades sindicais, órgãos de fiscalização e, principalmente, dos (as) servidores (as). “A expectativa é que o encontro possibilite a construção de medidas de curto, médio e longo prazo para combater o assédio e fortalecer uma cultura institucional baseada na ética, no respeito e na valorização dos (as) trabalhadores (as) do município”, disse.

Confira a entrevista na íntegra: