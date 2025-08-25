Veículos de Comunicação
Vereadora é agredida próximo à Câmara Municipal

Jhonatan Xavier

Gabriela Delgado (MDB) foi amparada por populares e acompanhada pela PM até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde registrou ocorrência / Foto: Redes Sociais/Reprodução
Gabriela Delgado (MDB) foi amparada por populares e acompanhada pela PM até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde registrou ocorrência / Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (25) para atender ocorrência em frente à Câmara Municipal de Nova Andradina, onde uma mulher atacou fisicamente a vereadora Gabriela Delgado (MDB).

Segundo relato de testemunhas, a mulher com idade entre 40 e 50 anos se aproximou e jogou café na vereadora, partindo para agressão física. A agressora possivelmente sofre com problemas psicológicos e teria entrado em surto no momento do ataque. Ela foi contida por populares até a chegada da PM.

Gabriela também foi amparada e posteriormente se encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde registrou ocorrência. Em um vídeo compartilhado no perfil da vereadora nas redes sociais é possível ver as lesões que ela sofreu no rosto, pescoço e unhas.

No vídeo a vereadora afirma não conhecer a agressora.

