Início Dourados

Política

Vereadores aprovam Lei que cria expressão 'Vira Lata Caramelo' em Dourados

Kátia Kuratone

27ª Sessão Ordinária do ano legislativo na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: Kátia Kuratone)
O projeto de Lei nº 084/2025, de autoria da vereadora Karla Gomes (Podemos), que dispõe sobre o reconhecimento da expressão “Vira-Lata Caramelo” como manifestação cultural imaterial do Município de Dourados foi votado e aprovado por 19 votos e 1 ausência, nesta segunda-feira (11), na 27ª Sessão Ordinária do ano legislativo.

A proposta chama a atenção pelo tema, além da unanimidade dos votos dos vereadores a favor e com muitos ainda justificando o voto, com grande apoio a vereadora, durante a sessão na Câmara.

“Parabéns pela coragem de apresentar a proposta”, afirmou o vereador Marcelo Mourão.

“Quero te parabenizar Karla. Você tem uma luta muito bonita pelos animais. Resgata nas ruas, leva para castrar e tudo isso precisa de recursos”, ressaltou a presidente da Casa, vereadora Liandra Bambrilla.

A reportagem da Massa FM conversou com Karla Gomes e questionou como a aprovação do projeto vai mudar na prática, a “causa animal”, que é a pauta defendida pela vereadora na Câmara Municipal de Dourados.

“Quero deixar claro, que não é sobre o dia do Vira Lata Caramelo. Na prática, a aprovação do projeto, é um caminho para que as associações, entidades, protetoras dos animais possam ter acesso aos recursos para cuidar dos animais, seja fazendo um projeto cultural ou pode ser educativo também, e utilizar o Pronac (Programa Nacional de Apoio a Cultura), que é a lei que vai dar permissão para isso acontecer, através de incentivo fiscal, onde empresas e pessoas podem investir na cultura. Educar tem custo e é na conscientização que vamos conseguir mudar”, explica a vereadora.

Márcia Ferreira, da Associação Amigo dos Animais, reforça a explicação. “Estamos indo pelo caminho da cultura porque não existe nada direcionado para o animal. A gente precisou criar um símbolo cultural para que, através desse símbolo cultural, a gente possa colocar projetos e conseguir desenvolver ações. Hoje, não temos ajuda nenhuma, é zero. Quando queremos desenvolver um material, por exemplo, educativo, um panfleto, uma cartilha, é a população que ajuda, faz uma vaquinha e manda fazer esse material”, afirma.

Sessão

Na 27ª Sessão Ordinária do ano legislativo, os vereadores discutiram, analisaram e votaram três projetos em primeira votação, oito em segunda votação e mais dois em votação única, incluindo textos propostos pelos vereadores e pelo Poder Executivo.

